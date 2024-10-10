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В Страсбурге евродепутатов эвакуировали из поезда из-за взрыва

Иллюстративное фото: депутатов Европарламента эвакуировали из поезда (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Страсбурге провели эвакуацию поезда, который должен был перевезти депутатов Европарламента в Брюссель. Причиной был взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным издания, эвакуация прошла практически сразу после того, как депутаты сели в поезд Eurostar. Помощник одного из парламентариев Эммануэль Фулон рассказал, что он слышал взрыв. На место инцидента прибыли пожарные. 

"На вокзале Страсбурга произошел технический инцидент с поездом", - рассказали в пресс-службе Европарламента, не раскрыв более подробных деталей. 

При этом региональная железнодорожная сеть TER Grand Est написала, что движение поездов в Страсбурге было приостановлено "из-за дыма, исходящего из поезда". 

В свою очередь представитель Eurostar рассказал, что поезд не поехал в Брюссель из-за "технического инцидента".

Стоит заметить, что Европейский парламент обычно организует специальные поезда для своих депутатов и сотрудников между Брюсселем и Страсбургом, где расположены его палаты.

Напомним, ранее Европарламент предложил снять ограничения на украинские удары вглубь России переданным оружием.

Соответствующую резолюцию поддержали 425 депутатов. Но, стоит заметить, что такая инициатива несет лишь рекомендационный характер и не может принудить страны ЕС снять такие ограничения для украинских военных.

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ЕвропарламентВзрывПоезд