У Страсбурзі євродепутатів евакуювали з потягу через вибух

За даними видання, евакуація пройшла практично одразу після того, як депутати сіли до поїзда Eurostar. Помічник одного з парламентаріїв Еммануель Фулон розповів, що він чув вибух. На місце інциденту прибули пожежники.

"На вокзалі Страсбурга стався технічний інцидент із потягом", - розповіли у пресслужбі Європарламенту, не розкривши більш докладних деталей.

При цьому регіональна залізнична мережа TER Grand Est написала, що рух поїздів у Страсбурзі було припинено "через дим, що виходить з поїзда".

У свою чергу представник Eurostar розповів, що поїзд не поїхав до Брюсселя через "технічний інцидент".

Варто зауважити, що Європейський парламент зазвичай організовує спеціальні поїзди для своїх депутатів та співробітників між Брюсселем та Страсбургом, де розташовані його палати.