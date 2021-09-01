Країни ОПЕК+ продовжать збільшувати видобуток нафти, - Bloomberg

Міністри країн ОПЕК+ не стали міняти прийнятий ще в липні план зі збільшення видобутку нафти на 0,4 млн барелів на добу. На рішення учасників зустрічі вплинув звіт про стан нафтового ринку в серпні.

Відзначається, що рішення про збереження плану поступового збільшення видобутку нафти приймалося на тлі зниження котирувань в серпні і обмежених обсягах на ринку. При цьому в аналітичному звіті зазначено, що вже в 2022 році в світі може виникнути профіцит нафти. Його розмір оцінюється в 2,5 млн барелів на добу.

На торгах 1 вересня ціна на нафту марки Brent в моменті знижувалася майже на 3%, а WTI - на 1%. До вечора котирування відіграли більшу частину падіння. На даний момент ф'ючерс на північноморський бренд знижувався на 0,24%, а техаської - на 0,06%.