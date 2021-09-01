ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Країни ОПЕК+ продовжать збільшувати видобуток нафти, - Bloomberg

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 01 вересня 2021 20:07
Країни ОПЕК+ продовжать збільшувати видобуток нафти, - Bloomberg Фото: країни ОПЕК+ домовилися продовжити нарощувати видобуток нафти (oilprice.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністри країн ОПЕК+ не стали міняти прийнятий ще в липні план зі збільшення видобутку нафти на 0,4 млн барелів на добу. На рішення учасників зустрічі вплинув звіт про стан нафтового ринку в серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Відзначається, що рішення про збереження плану поступового збільшення видобутку нафти приймалося на тлі зниження котирувань в серпні і обмежених обсягах на ринку. При цьому в аналітичному звіті зазначено, що вже в 2022 році в світі може виникнути профіцит нафти. Його розмір оцінюється в 2,5 млн барелів на добу.

На торгах 1 вересня ціна на нафту марки Brent в моменті знижувалася майже на 3%, а WTI - на 1%. До вечора котирування відіграли більшу частину падіння. На даний момент ф'ючерс на північноморський бренд знижувався на 0,24%, а техаської - на 0,06%.

Нагадаємо, на початку серпня США вели консультації з ОПЕК про можливість збільшення видобутку нафти для боротьби зі зростанням цін.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта
NEWS
В Україні піднімуть стипендії: кому і на скільки
В Україні піднімуть стипендії: кому і на скільки
DAILY
"Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США