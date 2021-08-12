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США ведуть консультації з ОПЕК щодо збільшення видобутку нафти

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Вашингтон, Четвер 12 серпня 2021 01:44
США ведуть консультації з ОПЕК щодо збільшення видобутку нафти Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

США ведуть консультації з ОПЕК з питання можливості збільшення видобутку нафти для боротьби зі зростанням цін. Вони необов'язково мають привести до негайної реакції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

У Вашингтоні вважають, що подібна взаємодія має бути довгостроковою. Необхідно вжити розумних заходів для зниження вартості бензину в США.

"Я б сказала, що це взаємодія, яка йде протягом пари останніх днів, вона ще триває", - сказала вона.

Псакі заявила, що американська влада вважає можливим збільшення нафтовидобутку. Вона вказала на важливість приведення у відповідність ціноутворення на світовому ринку до того, що справедливо і конкурентоспроможно, прийнявши низки заходів, а не тільки одну.

Представник Білого дому додала, що поки уряд США не просив місцеві компанії наростити видобуток нафти.

Нагадаємо, інвестори вважають, що обмежена пропозиція і зростання числа вакцинацій допоможуть компенсувати будь-який вплив на попит через зростання кількості випадків COVID-19 у всьому світі.

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