США ведуть консультації з ОПЕК щодо збільшення видобутку нафти

США ведуть консультації з ОПЕК з питання можливості збільшення видобутку нафти для боротьби зі зростанням цін. Вони необов'язково мають привести до негайної реакції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Білого дому Джен Псакі .

У Вашингтоні вважають, що подібна взаємодія має бути довгостроковою. Необхідно вжити розумних заходів для зниження вартості бензину в США.

"Я б сказала, що це взаємодія, яка йде протягом пари останніх днів, вона ще триває", - сказала вона.

Псакі заявила, що американська влада вважає можливим збільшення нафтовидобутку. Вона вказала на важливість приведення у відповідність ціноутворення на світовому ринку до того, що справедливо і конкурентоспроможно, прийнявши низки заходів, а не тільки одну.

Представник Білого дому додала, що поки уряд США не просив місцеві компанії наростити видобуток нафти.