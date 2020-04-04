Країни ОПЕК+ відклали екстрений саміт для скорочення видобутку, - Reuters

Країни ОПЕК+ перенесли екстрений саміт по скороченню видобутку нафти, який раніше планувалося провести на 6 квітня. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела у картелі.

Як наголошується в повідомленні, новою датою проведення саміту може бути 8 або 9 квітня, що дасть додатковий час для переговорів щодо обсягів скорочення видобутку.

Нагадаємо, 2 квітня ф'ючерси на нафту різко зросли після заяви президента США Дональда Трампа. Американський лідер провів переговори з наслідним принцом Саудівської Аравії і сподівається, що Ер-Ріяд і Москва істотно знизять видобуток нафти.

Президент РФ Володимир Путін 3 квітня допустив скорочення обсягів видобутку нафти у світі на 10 млн барелів на добу.

Як повідомоляло РБК-Украна, ціни на нафту у п'ятницю, 3 квітня відновили зростання на тлі зростаючих надій на нову глобальну угоду щодо скорочення світових поставок нафти. Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли 8,9% до 33,4 доларів за барель після зростання на 21% в четвер. Ф'ючерси на WTI подорожчали на 4,4% після зростання на 24,7% в четвер.