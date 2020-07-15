Нафта дорожчає перед нарадою ОПЕК+

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ціни на нафту коливаються близько рівня 40 доларів за барель

Ціни на нафту зростають у середу, 15 липня, після різкого падіння запасів у США. При цьому ринок чекає новин із зустрічі моніторингового комітету ОПЕК+.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent подорожчала на 0,42%, до 43,08 доларів за барель до 10:00 за київським часом, нафта WTI зросла на 0,45% до 40,47 доларів за барель.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США скоротилися на 8,3 млн барелів до 531 млн за тиждень, що завершився 10 липня.

"Дані API, опубліковані напередодні, надали деяку підтримку ринку в ході сьогоднішніх ранкових торгів", - повідомили аналітики ING Economics.

Ринок буде уважно стежити за новинами з зустрічі спільного міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC), яка відбудеться пізніше в середу.

"Ринок буде дивитися, чи будуть пролонговані більш глибокі скорочення ще на додатковий місяць, або ж група буде дотримуватися початкового плану і почне знижувати скорочення", - відзначили аналітики ING Economics.

"Ціни на нафту, швидше за все, будуть перебувати в діапазоні 40 доларів, при цьому ринок буде приділяти пильну увагу сьогоднішнім результатам ЈММС", - сказав Кім Квангре, аналітик по сировинним товарам в Samsung Securities в Сеулі.

Нагадаємо, очікується, що ОПЕК і Росія знизять свою скорочення поставок нафти до 7,7 млн барелів на добу.

Як повідомляло РБК-Україна, через падіння цін на нафту імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за перше півріччя 2020 року впав на 27% до 3,966 млрд доларів.