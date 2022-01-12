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Столтенберг про переговори НАТО і Росії: наші розбіжності по Україні буде складно подолати

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Середа 12 січня 2022 15:45
Столтенберг про переговори НАТО і Росії: наші розбіжності по Україні буде складно подолати Фото: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що зустріч Ради НАТО-Росія була важливою. При цьому він підкреслив, що в ході переговорів була серйозна дискусія щодо ситуації навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг за підсумками Ради Росія-НАТО.

"Зустріч була важливою. У нас була серйозна пряма дискусія щодо ситуації навколо України та наслідків для європейської безпеки. Наші розбіжності буде складно подолати", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, сьогодні в Брюсселі пройшло засідання Ради Росія-НАТО, головною темою якого стали потенційна загроза військового вторгнення РФ в Україну та американська присутність в Європі. Також Москва представить свої вимоги щодо нерозширення НАТО на схід, у тому числі за рахунок України.

Крім того, The New York Times писав, що Володимир Путін відклав можливе вторгнення в Україну ближче до весни.

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Російська Федерація Україна Єнс Столтенберг
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