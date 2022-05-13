Глави МЗС G7 обговорять продовольчу безпеку у зв'язку з російським вторгненням в Україну

Міністри закордонних справ групи найбагатших країн G7 обговорять, як пом'якшити побоювання з приводу продовольчої безпеки, на зустрічі в Німеччині в п'ятницю, 13 травня. На переговорах домінуватиме Україна і те, як впоратися з наслідками війни, яка може затягнутися на місяці, якщо не довше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Щорічна зустріч, яка триватиме до суботи, збирає високопоставлених дипломатів з Великобританії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, США та Європейського Союзу на Балтійському курорті Вайссенхаус.

У п'ятницю також присутні міністри закордонних справ України та Молдови, а найбільш промислово розвинені країни Заходу мають намір підтвердити свою підтримку двох країн.

Російське вторгнення в Україну призвело до різкого зростання світових цін на зерно, рослинне масло, паливо і добрива, при цьому агентства ООН попереджають, що скачки цін посилять продовольчу кризу, зокрема, в Африці.

Вторгнення порушило судноплавство в Чорному морі, основний маршрут для зерна та інших товарів, що призвело до стримування експорту з України та Росії.

"Зараз в українському порту Одеса заблоковано 25 млн тонн зерна, а це означає продовольство для мільйонів людей у світі, яке гостро необхідне, перш за все в африканських країнах і на Близькому Сході", - заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

"Ось чому сьогодні ми надсилаємо чіткий сигнал: ми бачимо вас, ми чуємо вас і підтримуємо вас", - сказала вона.

Дипломатичні джерела повідомили, що мета семи країн полягала в тому, щоб краще організуватися, щоб знайти швидкі та ефективні відповіді на продовольчу кризу.

Міністр закордонних справ Індонезії Ретно Марсуди, чия країна нині головує в Групі 20 промислово розвинених країн (G20), в яку також входить Росія, також приєднається до зустрічі в п'ятницю, щоб обговорити продовольчу безпеку.

Французький чиновник заявив, що буде піднято питання про присутність Росії на зустрічі глав держав G20 в листопаді.

Нагадаємо, базовий індикатор світових цін на продовольство виріс у березні на 12,6%, досягнувши історичного максимуму. Індекс цін на продовольство ФАО склав 159,3 пунктів, що на 33,6% вище, ніж у березні 2021 року.