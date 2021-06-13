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Британія попередила Росію про відповідь на ворожі дії

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Лондон, Неділя 13 червня 2021 14:00
Британія попередила Росію про відповідь на ворожі дії Фото: голова британського МЗС Домінік Рааб (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Британія готова до діалогу з Російською Федерацією. Однак, попередила її про відповідь на ворожі дії.

Про це заявив в інтерв'ю Sky News голова МЗС Британії Домінік Рааб.

Він зазначив, що двері дипломатії завжди відкриті при готовності демонструвати кращу манеру поведінки.

"Ми повинні адаптуватися до нових загроз, з якими стикаємося, і будемо робити це, абсолютно чітко даючи зрозуміти Росії та іншим ворожим державам, що ми будемо закликати їх до відповідальності і змусимо платити за зловмисні дії", - сказав Рааб.

Нагадаємо, міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що Росія представляє "загрозу номер один" для країни.

Також міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб закликав ООН вжити заходів проти систематичного порушення прав людини в Росії.

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