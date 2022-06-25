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У Криму хочуть побудувати ринок для продажу вкраденої української продукції

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Джанкой, Субота 25 червня 2022 14:07
У Криму хочуть побудувати ринок для продажу вкраденої української продукції Фото: у Криму відкриють ринок вкраденої української продукції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Криму хочуть відкрити ринок, де продаватимуть награбовану українську продукцію. Його планують побудувати в Джанкої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Комерсант".

Окупаційна влада півострова хоче відкрити перевалочну базу до кінця липня - початку серпня. Туди планують звозити вкрадену сільгосппродукцію з Херсонської та Запорізької областей.

Так званий "мер" Джанкоя Ігор Івін розповів російським пропагандистам, що проект створення ринку вже розробляється. Він повинен стати подобою "Привозу" в Сімферополі.

Нагадаємо, що супутник зафіксував черговий факт вивезення Росією українського зерна до Сирії.

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