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Країни G7 будуть спільно реагувати на китайський коронавірус

Новини » Політика     03.02.2020 - 06:57
Країни G7 будуть спільно реагувати на китайський коронавірус
Ілюстративне фото (flickr.com/Lajos Antal)

Найближчим часом будуть проведені переговори

Країни "Групи семи" (G7) провідних держав світу (Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції і Японії) планують домовитися про спільне реагування на поширення нового коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами міністра охорони здоров'я Німеччини Єнса Шпана, з американським колегою вони домовилися, що з приводу цього питання буде проведена телефонна конференція міністрів охорони здоров'я країн G7.

"Немає сенсу одній країні вживати заходів, особливо, в Європі", - додав Шпан.

Нагадаємо, сьогодні на екстренному засіданні Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавіруса нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

РБК-Україна писало, що США обмежать в'їзд на територію країни іноземним громадянам, які за останні два тижні відвідували Китай через загрозу поширення коронавіруса.

Як відомо, згідно з останніми даними, опублікованими в понеділок, у результаті коронавіруса захворіли 17 тис. осіб і 362 померли.

Крім того, Китай завершив будівництво лікарні на 1000 ліжок для лікування жертв нового вірусу. Друга лікарня на 1500 ліжок знаходиться в стадії будівництва.

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