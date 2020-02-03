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Страны G7 будут совместно реагировать на китайский коронавирус

Новости » Политика     03.02.2020 - 06:57
Страны G7 будут совместно реагировать на китайский коронавирус
Иллюстративное фото (flickr.com/Lajos Antal)

В ближайшее время будут проведены переговоры

Страны "Группы семи" (G7) ведущих государств мира (Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии) планируют договориться о совместном реагировании на распространение нового коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, с американским коллегой они договорились, что по этому вопросу будет проведена телефонная конференция министров здравохранения стран G7.

"Нет смысла одной стране принимать меры, особенно, в Европе", - добавил Шпан.

Напомним, сегодня на экстренном заседании Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского нового типа коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

РБК-Украина писало, что США ограничат въезд на территорию страны иностранным гражданам, которые за последние две недели посещали Китай из-за угрозы распространения коронавируса.

Как известно, согласно последним данным, опубликованным в понедельник, в результате коронавируса заболели 17 тыс. человек и умерли 362.

Кроме того, Китай завершил строительство больницы на 1000 коек для лечения жертв нового вируса. Вторая больница на 1500 коек находится на стадии строительства.

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