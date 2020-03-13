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В Італії готові прийняти жорсткі заходи по боротьбі з коронавірусом

Новини » В світі     13.03.2020 - 13:47
В Італії готові прийняти жорсткі заходи по боротьбі з коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Уряду Італії готові ввести жорсткі карантинні заходи

Італійська влада готова прийняти нові, більш жорсткі заходи по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на міланську газету Corriere della Sera.

Глава МВС Італії Лучана Ламорджезе повідомила про наміри влади посилити заходи безпеки.

"Якщо ми не отримаємо тих результатів, на які розраховуємо, потрібно бути готовим до нових мужніх кроків", - заявила міністр.

З вівторка за рішенням уряду Італії карантинні заходи були поширені на всю національну територію. Зокрема, було введено заборону на переміщення громадян між різними населеними пунктами, за винятком випадків особливої необхідності. Влада закрила всі школи та інші навчальні заклади, кіно, театри, музеї, спортивні споруди, дискотеки, паби, заборонила всі масові заходи, закрила в'їзд для туристів в країну.

У середу ввечері влади оголосила про подальше посилення цих заходів, зокрема, про заборону будь-якої торгової діяльності в Італії. До 25 березня закриті всі торгові точки, включаючи бари та ресторани, в даний час продовжують роботу лише продовольчі магазини і супермаркети, а також аптеки. Скорочено рух громадського транспорту.

Нагадаємо, хвору коронавірусом українку виписали з лікарні італійського Неаполя.

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