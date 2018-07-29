Країни G20 домовились посилити боротьбу з голодом у світі

Міністри сільського господарства країн G20 домовились посилити заходи з боротьби з голодом та недоїданням

Під час міністерської зустрічі глав сільського господарства країн "Великої двадцятки" в столиці Аргентини, було підписано документ про заходи в боротьбі з голодом та недоїданням у світі. Про це йдеться в опублікованій заяві.

Міністри країн висловили занепокоєння, що після великої кількості років зниження кількості голодуючих людей у світі, у 2016 році цей показник виріс і на сьогодні став досягати в 850 мільйонів людей.

"Ми беремо на себе зобов'язання посилити міжнародні механізми, які ми створили, щоб спільно добитися миру без голоду і недоїдання", - сказано в підписаному документі.

Учасники зустрічі відзначили, що причин недоїдання та голоду багато, деякі з них виходять за межі окремих держав.

Нагадаємо, лідери G20 заявили, що напруженість у світі загрожує зростанню економіки. Міністри фінансів і голови центробанків G20 заявили, що зростанню глобальної економіки заважають торговельні та геополітичні конфлікти між країнами.