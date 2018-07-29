Страны G20 договорились усилить борьбу с голодом в мире

Министры сельского хозяйства стран G20 договорились усилить меры по борьбе с голодом и недоеданием

Во время министерской встречи глав сельского хозяйства стран "Большой двадцатки" в столице Аргентины, было подписано документ о мерах по борьбе с голодом и недоеданием в мире. Об этом говорится в опубликованном заявлении.

Министры стран выразили обеспокоенность, что после большого количества лет снижение количества голодающих людей в мире, в 2016 году этот показатель вырос и сегодня стал достигать в 850 миллионов человек.

"Мы берем на себя обязательства усилить международные механизмы, которые мы создали, чтобы совместно добиться мира без голода и недоедания", - говорится в подписанном документе.

Участники встречи отметили, что причин недоедания и голода много, некоторые из них выходят за пределы отдельных государств.

Напомним, лидеры G20 заявили, что напряженность в мире угрожает росту экономики. Министры финансов и главы центробанков G20 заявили, что росту глобальной экономики мешают торговые и геополитические конфликты между странами.