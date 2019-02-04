Країни Євросоюзу визнали Гуайдо президентом Венесуели

У ЄС закликали Гуайдо забезпечити прозорі президентські вибори

Страны Европейского союза признали венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что о решении признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы объявили министры иностранных дел Великобритании, Испании, Франции и Швеции. Они также призвали провести досрочные президентские выборы.

"Николас Мадуро не назначил президентские выборы в течение восьмидневного периода, который мы определили. Поэтому Великобритания вместе с европейскими союзниками признает Хуана Гуайдо временным конституционным президентом до проведения честных выборов. Надеемся, это приблизит нас к завершению гуманитарного кризиса", - написал глава МИД Британии Джереми Хант в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы.

"Они пытаются загнать нас в угол с ультиматумами, чтобы вывести нас в крайнюю ситуацию конфронтации", - заявил Мадуро.

Отметим, президент США Дональд Трамп во время интервью заявил, что Вашингтон рассматривает отправку своих солдат на территорию Венесуэлы как один из вариантов решения кризиса.