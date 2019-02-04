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У Венесуелі відреагували на заяву Трампа про можливе втручання

Новини » Політика    04.02.2019 - 05:52
У Венесуелі відреагували на заяву Трампа про можливе втручання
Фото: Ніколас Мадуро (kremlin.ru)

У МЗС Венесуели стверджують, що "опозиція знаходиться під контролем Трампа"

У Міністерстві закордонних справ Венесуели прокоментували слова президента США Дональда Трампа про застосування американських збройних сил в країні. Про це заявив міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Так, Хорхе Арреаса впевнений, що висловлювання Трампа підтверджують те, що США стоять за тим, що відбувається в країні.

"Трамп підтверджує, що саме він стоїть на чолі державного перевороту, знову погрожуючи застосуванням військової сили в порушення статуту ООН. Венесуельська опозиція знаходиться під контролем у Трампа", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС Північної Кореї назвав спробу повалити президента Венесуели Ніколаса Мадуро "втручанням зовнішніх сил у внутрішні справи країни".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Європарламент визнав Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. За визнання екс-голови Національної асамблеї Венесуели законним лідером країни проголосували 439 парламентаріїв, "проти" висловилися 104 людини, ще 88 чоловік утрималися від голосування

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Новини України Сполучені Штати АмерикиВенесуэлаНиколас МадуроДональд Трамп
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