Мадуро заявив, що не буде оголошувати про нові вибори у Венесуелі

Фото: Ніколас Мадуро (wikimedia.org)

Мадуро вважає, що його намагаються "загнати в кут"

Президент Венесуели Ніколас Мадуро відхилив заклик європейських країн призначити дострокові вибори президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Так, Мадуро категорично відмовився від ідеї повторних виборів.

"Вони намагаються загнати нас в кут з ультиматумами, щоб вивести нас у крайню ситуацію конфронтації", - сказав Мадуро.

Сім країн ЄС дали Мадуро термін, щоб призначити дострокові президентські вибори або побачити, як вони визнають Гуайдо тимчасовим президентом.

Так, Гуайдо вже визнаний Сполученими Штатами, Канадою, Австралією і кількома латиноамериканськими країнами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що не виключає можливої громадянської війни в країні через політичну кризу.

Раніше президент США Дональд Трамп допустив можливість військового втручання в Венесуелу. Президент США Дональд Трамп під час інтерв'ю заявив, що США розглядає відправку своїх солдатів на територію Венесуели як один з варіантів вирішення кризи.