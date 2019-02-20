Держави ЄС затвердили зміни до Газової директиви по "Північному потоку-2"

За проект проголосували 27 держав, Болгарія утрималася

Комитет постоянных представителей государств ЕС в среду, 20 февраля, утвердил проект изменений в газовом законодательстве Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche WeIIе.

Как отмечается, в случае их окончательного принятия действие Газовой директивы Евросоюза будет распространятся на газопроводы из третьих стран, включительно с "Северным потоком-2".

По данным источников DW, за проект проголосовали 27 государств, Болгария воздержалась. Текст был согласован без изменений. Речь идет о текст, согласованном 12 февраля во время переговоров представителей Совета ЕС, Европарламента и Еврокомиссии.

Сообщается, что для окончательного утверждения требуется еще голосование Совета ЕС по энергетике, следующее заседание которого запланировано на 4 марта, а также Европарламента. Ожидается, что евродепутаты рассмотрят вопрос на пленарной сессии в апреле.

Изменения предусматривают распространение действия Газовой директивы (часть Третьего энергопакета ЕС) на газопроводы из третьих стран, но только на те секции, которые расположены на территории и в территориальных водах страны, где труба подключается к газотранспортной системы Евросоюза. В ситуации с "Северным потоком-2" это будет означать, что за применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать - под присмотром Еврокомиссии - Германия.

РБК-Украина писало, Германия и Франция урегулировали спор вокруг российского газового проекта "Северный поток-2" и достигли компромисса по Газовой директиве.

Ранее сообщалось, что компания-оператор российского проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG уложила около 700 км из 1224 км газопровода.