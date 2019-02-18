У РФ заявили, що побудовано вже більше половини "Північного потоку-2"

Фото: "Північний потік-2" (Sean Gallup/Getty Images)

Компанія-оператор уклала близько 700 км з 1224 км газопроводу

Компанія-оператор російського проекту "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG уклала близько 700 км з 1224 км газопроводу. Про це повідомив міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго РФ.

Крім того, Новак зазначив, що реалізація проекту ведеться у відповідності з графіком.

"В сукупності укладено близько 700 км газопроводу з 1224 км, тобто більше половини", - сказав Новак за підсумками телефонної розмови з міністром економіки та енергетики ФРН Петером Альтмайером.

Сторони також обговорили різні аспекти енергетичного співробітництва, включаючи останні поправки в Газову директиву ЄС про хід реалізації "Північного потоку-2", а також підсумки тристоронньої зустрічі Росія-ЄС-Україна в Брюсселі 21 січня по майбутньому транзиту газу через Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оправки в газову директиву ЄС щодо "Північного потоа-2" призведуть до того, що газопровід високою ймовірністю залишиться недовантаженим як мінімум в перші кілька років експлуатації.

Додамо, представники Європарламенту, Ради ЄС і Єврокомісії погодили проект поправок в газову директиву ЄС, що стосуються проекту "Північний потік-2".

Як повідомляло видання FAZ, поправки в газову директиву знизили ступінь політичного ризику, що виходить від проекту "Газпрому". У відповідності з досягнутим компромісом Німеччина зможе робити винятки з правил Євросоюзу для "Північного потоку-2" тільки після перевірки і схвалення їх Єврокомісією.