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У ЄС узгодили поправки до газової директиви по "Північному потоку-2"

Новини » Економіка    13.02.2019 - 09:34
У ЄС узгодили поправки до газової директиви по "Північному потоку-2"
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

У Єврокомісії повідомили, що нові правила підвищать конкуренцію між постачальниками газу

Представники Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії погодили проект поправок до газової директиви ЄС, які стосуються проекту "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Єврокомісії.

Метою поправок є вдосконалення існуючої газової директиви і забезпечення того, щоб принципи енергетичного законодавства ЄС застосовувалися до всіх газопроводів до та з третіх країн. У Єврокомісії повідомили, що нові правила підвищать конкуренцію між постачальниками газу та збільшать енергетичну безпеку в усьому ЄС.

"Сьогоднішня домовленість відповідає цій меті. Вона гарантує, що положення газової директиви застосовуються на території ЄС (суша та море) і забезпечують ефективний нагляд за застосуванням правил внутрішнього ринку ЄС національними органами, що контролюються Комісією. Це важливий крок до добре функціонуючого, прозорого та конкурентоспроможного внутрішнього газового ринку ЄС, де всі постачальники діють згідно з правилами ЄС" - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, депутат Європарламенту Єжи Бузек написав в Twitter, що в ЄС домовилися про поправку до газової директиви.

"Нам вдалося домовитися про поправку до газової директиви! Ми знаходимося в абсолютно новій реальності: кожен газопровід, який не входить в ЄС, включаючи "Північний потік-2 ", буде регулюватися законодавством ЄС, в тому числі і в морській частині. Це найкраща гарантія безпеки поставок газу і його доступні ціни", - написав він.

У ЄС узгодили поправки до газової директиви по &quot;Північному потоку-2&quot;Тепер газову директиву мають затвердити Європарламент і Рада ЄС, а до національного законодавства держав-членів вона повинна бути інтегрована протягом 9 місяців.

Нагадаємо, у МЗС України заявили, що для України важливе рішення усіх європейських інституцій щодо поширення енергетичного законодавства Євросоюзу на газогін "Північний потік-2", яке визначатиме модальність застосування у майбутньому європейського права у разі виникнення спірних питань щодо газу.

Додамо, Німеччина і Франція врегулювали суперечку навколо російського газового проекту "Північний потік-2" і досягли компромісу по Газовій директиві.

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