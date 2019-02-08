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Німеччина і Франція врегулювали суперечку навколо "Північного потоку-2"

Новини » Енергетика    08.02.2019 - 13:15
Німеччина і Франція врегулювали суперечку навколо "Північного потоку-2"
Фото: Макрон і Меркель (bundesregierung.de)

Сторони досягли компромісу по Газовій директиві

Німеччина і Франція врегулювали суперечку навколо російського газового проекту "Північного потоку-2" і досягли компромісу по Газовій директиві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Берлін і Франція запропонував нову редакцію поправок до Газової директиви Європейського союзу, яка не блокує російський проект газопроводу.

Нагадаємо, вчора президент Франції Емманюель Макрон скасував участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки, що відбудеться 15-17 лютого, на тлі розбіжностей з Берліном з питання реалізації проекту "Північного потоку-2".

У свою чергу Меркель заявила, що Європа не виявиться у залежності від російського газу в результаті будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Напередодні газета Suddeutsche Zeitung, посилаючись на власні джерела, повідомила, що Франція має намір виступити проти Німеччини в питанні про долю російського газового проекту "Північний потік-2".

Пізніше МЗС Франції розповсюдило повідомлення про намір Франції підтримати зміну газового законодавства Європейського союзу так, щоб його дія поширювалася на російський газопровід "Північний потік-2".

Додамо, що сьогодні, 8 лютого, відбудеться голосування держав Європейського союзу про зміну правил забезпечення конкуренції та прав споживачів на газовому ринку Європи.

 

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