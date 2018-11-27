Сенатор США закликав Трампа надати Україні додаткову військову допомогу

Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)

Боб Менендес закликав президента Трампа надати додаткову допомогу Україні

Сенатор США Боб Менендес закликав президента Дональда Трампа надати додаткову військову допомогу Україні після нападу Росії на українські кораблі. Про це повідомляє РБК-Украна з посиланням на Twitter Менендеса.

Так, сенатор зазначив, що Трамп повинен надати Україні додаткові ресурси до його очікуваної зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті "Великої двадцятки" в Аргентині цих вихідних.

"Знову ж таки, Кремль показав, що він поважає лише сильного супротивника, який готовий протистояти агресорам. У цей жорстокий час США не можуть дозволити собі слабкої активності президента Трампа на з’їзді "Великої двадцятки", як ми бачили в Гельсінкі. Пане Президенте, це ваша можливість нарешті, показати американське керівництво на захист наших принципів та наших близьких союзників у Європі", – написав він.

The Kremlin only respects a strong adversary that is willing to stand up to bullies. At this precarious time, the U.S. cannot afford a weak performance by President Trump at the G20. He must show American leadership in defense of our principles and our close allies across Europe pic.twitter.com/wi5B66z331 — Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) November 26, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міжнародному валютному фонді (МВФ) уважно спостерігають за ситуацією в Україні та сподіваються не невідкладну деескалацію.

Як писало РБК-Україна, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що запровадження воєнного стану не заважатиме Україні співпрацювати з Міжнародним валютним фондом (МВФ).