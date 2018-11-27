ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Сенатор США закликав Трампа надати Україні додаткову військову допомогу

Новини » Політика    27.11.2018 - 05:03
Сенатор США закликав Трампа надати Україні додаткову військову допомогу
Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)

Боб Менендес закликав президента Трампа надати додаткову допомогу Україні

Сенатор США Боб Менендес закликав президента Дональда Трампа надати додаткову військову допомогу Україні після нападу Росії на українські кораблі. Про це повідомляє РБК-Украна з посиланням на Twitter Менендеса.

Так, сенатор зазначив, що Трамп повинен надати Україні додаткові ресурси до його очікуваної зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті "Великої двадцятки" в Аргентині цих вихідних.

 "Знову ж таки, Кремль показав, що він поважає лише сильного супротивника, який готовий протистояти агресорам.  У цей жорстокий час США не можуть дозволити собі слабкої активності президента Трампа на з’їзді "Великої двадцятки", як ми бачили в Гельсінкі.  Пане Президенте, це ваша можливість нарешті, показати американське керівництво на захист наших принципів та наших близьких союзників у Європі", – написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міжнародному валютному фонді (МВФ) уважно спостерігають за ситуацією в Україні та сподіваються не невідкладну деескалацію.

Як писало РБК-Україна, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що запровадження воєнного стану не заважатиме Україні співпрацювати з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Права і вибори: як Верховна рада запровадила воєнний стан Порошенко обговорив атаку РФ на українські кораблі з Помпео
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикипомощьКерченский мост
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся