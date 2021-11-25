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Рибалки Франції заблокують порти і тунель під Ла-Маншем

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Четвер 25 листопада 2021 20:09
Рибалки Франції заблокують порти і тунель під Ла-Маншем Фото: рибалки Франції заблокують порти і тунель під Ла-Маншем (flickr.com/55229469@N07)
Автор: Валерія Поліщук

Французькі рибалки збираються блокувати північні порти і тунель під Ла-Маншем на знак протесту. Акція буде проводитися у зв'язку з тим, що Великобританія не надає ліцензії на рибальство деяким французьким суднам після Brexit.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Президент Національного комітету Франції з рибальства та аквакультури Жерар Роміті оголосив, що рибалки використовуватимуть фургони для блокування трьох французьких портів і вантажівок, що прямують через тунель у п'ятницю.

"Наша завтрашня мобілізація - це демонстрація наших можливостей мобілізуватися перед обличчям провокаційного, зарозумілого і зневажливого ставлення британського уряду", - заявив він.

Завтра рибалки на кілька годин заблокують порти Кале, Сен-Мало і Уйстрем, а також автостраду, що веде до Тунелю, призначеного для перевезення товарів.

Міністерство рибальства Франції заявило, що Французькі судна отримали "понад 960 ліцензій" на ловлю риби у водах Великобританії і навколо Нормандських островів, але більше ніж 150 ще не видані.

Нагадаємо, раніше Франція пригрозила санкціями щодо Британії, якщо Лондон не почне виконувати домовленості щодо риболовних ліцензій.

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Франція Великобританія Ла-Манш
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