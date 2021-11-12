Країни ЄС в понеділок можуть схвалити нові санкції проти Білорусі, - журналіст

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу під час своєї зустрічі 15 листопада можуть розглянути нові санкції проти Білорусі. Очікується, що вони схвалять затверджений європейськими послами пакет обмежень проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка .

Таку інформацію журналісту надав високопоставлений чиновник Євросоюзу.

"Міністри закордонних справ ЄС приймуть новий пакет санкцій проти осіб та компаній з Білорусі, коли зустрінуться 15 листопада. Це критерії, яким посли ЄС дали зелене світло 10 листопада", - розповів журналіст.

Очікується, що до нового пакету європейських санкцій потраплять білоруські чиновники та організації, які причетні до створення міграційної кризи на кордонах Литви та Польщі. Крім того, під санкції можуть потрапити білоруські аеропорти, які приймають літаки з мігрантами, а також авіакомпанії, які їх перевозять.