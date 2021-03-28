Усі країни ЄС перейшли на літній час

Всі 27 країн-членів Європейського союзу перейшли на літній час в ніч на неділю 28 березня. Незважаючи на принципове рішення відмовитися від переведення стрілок, практика поки триває.

У березні 2019 року Європейський парламент проголосував за те, щоб повністю відмовитися від переведення годинників кожні півроку. Однак відмовитися від літнього часу виявилося непросто.

Основним винуватцем затримки, можливо, є пандемія. Крім того, вирішення проблеми опинилося в глухому куті через бюрократію в ЄС. Після голосування в Європейському парламенті це зміна повинно було бути реалізовано за погодженням з Європейською радою. Однак потім Рада передала це питання Європейської комісії, виконавчого органу ЄС, заявивши, що він не може провести зміну до тих пір, поки комісія не проведе оцінку впливу. Єврокомісія, в свою чергу, наполягала на тому, що проблема полягає в Раді, який повинен спочатку виробити загальну позицію.