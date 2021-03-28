Все страны ЕС перешли на летнее время

Все 27 стран-членов Европейского союза перешли на летнее время в ночь на воскресенье 28 марта. Несмотря на принципиальное решение отказаться от перевода стрелок, практика пока продолжается.

В марте 2019 года Европейский парламент проголосовал за то, чтобы полностью отказаться от перевода часов каждые полгода. Однако отказаться от летнего времени оказалось непросто.

Основным виновником задержки, возможно, является пандемия. Кроме того, решение проблемы оказалось в тупике из-за бюрократии в ЕС. После голосования в Европейском парламенте это изменение должно было быть реализовано по согласованию с Европейским советом. Однако затем Совет передал этот вопрос Европейской комиссии, исполнительному органу ЕС, заявив, что он не может провести изменение до тех пор, пока комиссия не проведет оценку воздействия. Еврокомиссия, в свою очередь, настаивала на том, что проблема заключается в Совете, который должен сначала выработать общую позицию.