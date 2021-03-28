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Все страны ЕС перешли на летнее время

Новина українською → Киев, Воскресенье 28 марта 2021 13:37
Все страны ЕС перешли на летнее время Фото: страны ЕС перешли на летнее время (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Все 27 стран-членов Европейского союза перешли на летнее время в ночь на воскресенье 28 марта. Несмотря на принципиальное решение отказаться от перевода стрелок, практика пока продолжается.

Об этом сообщает The Irish Times.

В марте 2019 года Европейский парламент проголосовал за то, чтобы полностью отказаться от перевода часов каждые полгода. Однако отказаться от летнего времени оказалось непросто.

Основным виновником задержки, возможно, является пандемия. Кроме того, решение проблемы оказалось в тупике из-за бюрократии в ЕС. После голосования в Европейском парламенте это изменение должно было быть реализовано по согласованию с Европейским советом. Однако затем Совет передал этот вопрос Европейской комиссии, исполнительному органу ЕС, заявив, что он не может провести изменение до тех пор, пока комиссия не проведет оценку воздействия. Еврокомиссия, в свою очередь, настаивала на том, что проблема заключается в Совете, который должен сначала выработать общую позицию.

Как сообщало РБК-УКраина, Украина в ночь на 28 марта перешла на летнее время.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада не смогла отменить перевод часов. Парламент 19 марта отправил на повторное второе чтение соответствующий законопроект об исчислении времени в Украине.

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Украина перешла на летнее время
Украина перешла на летнее время
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