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Країни Балтії вперше повністю відмовилися від електроенергії з Росії

Автор: Анастасія Рокитна

Країни Балтії вперше в історії повністю відмовилися від електроенергії з Росії. Такі рішення вони прийняли на час випробувань по виходу з енергокільця БРЕЛЛ (Білорусь, Росія, Естонія, Латвія і Литва).

Про це повідомляє "Коммерсантъ".

Латвія без пояснення причин припинила комерційний імпорт з Росії на два дні (8 і 11 квітня). В цей час Білорусь відключила лінії електропередачі з Литвою.

В Міненерго РФ повідомили, що відключення ЛЕП між Білоруссю і Литвою не має впливу на роботу російської енергосистеми.

У ці дні в Росії через припинення експортних поставок впали попит і ціни на електроенергію, в Прибалтиці ціни, навпаки, зросли.

Влада країн Балтії в 2019 році прийняла рішення відмовитися від поставок електрики з Росії та Білорусі і підключитися до мереж Євросоюзу до 2025 року.

Нагадаємо, Литва закликала Україну не купувати електроенергію Білоруської АЕС. Вона закликала українців підтримати її в цьому питанні.

Раніше Литва направила ноту протесту Білорусі і попросила пояснити ситуацію з БелАЕС.

Як відомо, на початку листопада в енергосистему Білорусі був включений перший енергоблок БелАЕС.

Після цього МЗС Литви Білорусі направило ноту протесту з закликом зупинити запуск атомної електростанції.

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Новини України Балтияэлектроэнергия из РФ
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