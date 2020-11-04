Литва направила Білорусі ноту протесту через запуск БелАЕС

Фото: БелАЕС (ostrovets.by)

Міністерство закордонних справ Литви надіслало Білорусі ноту протесту з закликом зупинити запуск атомної електростанції (БелАЕС), яка побудована поблизу литовського кордону. Вільнюс вважає її небезпечною.

Про це повідомляє прес-служба литовського зовнішньополітичного відомства.

"Литва засуджує безвідповідальні дії Білорусії, які збільшують ядерну та природоохоронну загрози не тільки для самої Білорусії або Литви, але і для усієї Європи", - йдеться в документі.

Вільнюс вважає за необхідне зупинити введення станції в експлуатацію поки на ній не будуть забезпечені стандарти ядерної безпеки та природоохоронні вимоги. Також парламент балтійської республіки оголосив станцію загрозою національної безпеки.

Нагадаємо, вчора перший енергоблок Білоруської атомної електростанції (АЕС) було включено в об'єднану енергосистему країни.

Після цього Литва припинила імпорт електроенергії з Білорусі через свої електромережі.

Також РБК-Україна повідомляло, що введення в експлуатацію першого енергоблоку БелАЕС планувався на 2020 рік, другого - на 2021; а Литва просила Мінськ зупинити запуск атомної станції та допустити на неї міжнародних експертів.