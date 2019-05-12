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Партія ініціатора Brexit Фараджа лідирує на виборах в Європарламент, - опитування

Новини » Політика    12.05.2019 - 13:51
Партія ініціатора Brexit Фараджа лідирує на виборах в Європарламент, - опитування
Фото: Найджел Фарадж (gettyimages)

Партія Найджела Фараджа набирає 34% голосів британців

Партія ініціатора виходу Великобританії з ЄС (Brexit) Найджела Фараджа випереджає і консерваторів Терези Мей, і лейбористів разом узятих, набираючи 34% голосів. Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Opinium, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Згідно з опитуванням, лейбористи отримають 21% голосів, консерватори на чолі з прем'єр-міністрів Терезою Мей - 11%. Партію Мей можуть випередити ще противники Brexit, Ліберальні демократи, з 12%. Далі йдуть "зелені" з 8% і колишня партія Фарадж UKIP - 4%.

Згідно з опитуванням, 36% британців заявили, що не знайомі з поглядами консерваторів по цій темі, 38% сказали те ж саме про лейбористах. Причому навіть серед тих виборців, які говорять про розуміння позицій цих партій, є істотні різночитання.

Раніше голова консервативного комітету 1922 Британії Грем Бреді заявив, що прем'єр-міністр Тереза Мей вже в найближчі дні може призначити дату своєї відставки.

Також РБК-Україна повідомляло, що Мей обговорила з міністрами варіант другого референдуму за Brexit. Мей провела таємну зустріч з помічниками і міністрами, на якій обговорювалися можливі шляхи проведення другого референдуму за Brexit, яке пройшло напередодні зустрічі з лейбористами, на якій передбачається погодити міжпартійну угоду про умови виходу Великобританії зі складу Європейського союзу.

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