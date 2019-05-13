Єврокомісар попередила про загрозу маніпуляцій на виборах в Європарламент

Фото: Віра Юрова (flickr.com/eu2018at)

Єврокомісар попередила, що метою організованих з-за кордону кампаній по дезінформації є посилення існуючої в суспільстві поляризації

Єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова попередила про загрозу маніпуляції результатами виборів у Європейський парламент з боку ряду країн, включаючи Росію. Про це повідомляє DW.

"Ми не повинні допустити спотворення результатів виборів ні в одній державі - члені ЄС", - заявила Юрова, назвавши намічений на 23-26 травня вибори "доленосними для Європи".

За її словами, метою організованих з-за кордону кампаній по дезінформації є підтримання і посилення існуючої в суспільстві поляризації.

"Ми переживаємо цифрову гонку озброєнь. Європа повинна адаптуватися до цього", - додала вона.

Тим часом робочі групи зі стратегічних комунікацій усередині Європейської служби зовнішньополітичної діяльності займаються виявленням дезінформації з боку Росії. Так, робоча група "Схід" аналізує російські ЗМІ, щоб виявити подібні матеріали.

Нагадаємо, партія ініціатора виходу Великобританії з ЄС Найджел Фарадж випереджає і консерваторів Терези Мей, і лейбористів разом узятих, набираючи 34% голосів.

Згідно з опитуванням, лейбористи отримають 21% голосів, консерватори на чолі з прем'єр-міністрів Терезою Мей - 11%. Партію Мей можуть випередити ще противники Brexit, Ліберальні демократи, з 12%. Далі йдуть "зелені" з 8%, і колишня партія Фарадж UKIP - 4%.

Додамо, жителі Великобританії, незалежно від результату переговорів уряду і опозиції з питань Brexit, візьмуть участь у виборах депутатів Європарламенту, які пройдуть у країнах ЄС з 23 по 26 травня.