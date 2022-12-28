Страховщики судов прекратят военное страхование для России и Украины с 1 января, - Reuters

Страховщики судов заявили, что отменяют покрытие военных рисков в России, Украине и Беларуси после ухода перестраховщиков из региона перед лицом серьезных убытков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Перестраховщики, которые страхуют страховщиков, обычно продлевают свои 12-месячные контракты со страховыми клиентами 1 января, что дает им первую возможность сократить риски с начала войны России против Украины, после того как в этом году они понесли убытки, связанные с войной, и от урагана "Ян" во Флориде.

Клубы P&I (защиты и возмещения убытков) American, North, UK и West больше не могут предлагать покрытие военных рисков для обязательств в регионе с 1 января, говорится в недавних уведомлениях на их веб-сайтах. Клубы являются одними из крупнейших страховщиков P&I, которые покрывают около 90% мировых океанских судов.

UK P&I Club заявил 23 декабря, что проблема возникла из-за отсутствия возможности перестрахования. "Перестраховщики клуба больше не могут обеспечивать перестрахование военных рисков, связанных с российскими, украинскими или белорусскими территориальными рисками", - говорится в сообщении.

American P&I 23 декабря заявила, что получила "уведомление об отмене" для региона от своих перестраховщиков военных рисков и в результате отменяет свою собственную страховку.

Суда обычно имеют страховку P&I, которая покрывает иски об ответственности перед третьими лицами, включая ущерб окружающей среде и травмы. Отдельные правила в отношении корпуса и механизмов защищают суда от физических повреждений.

По словам источников в отрасли, действия страховщиков усложнят для судовладельцев или фрахтователей поиск страховки, повысят цены и могут привести к тому, что некоторые суда будут ходить незастрахованными.

Провайдерами перестрахования являются глобальные игроки Hannover Re, Munich Re и Swiss Re, а также синдикаты на рынке Lloyd's of London.

Ранее агентство Reuters сообщило, что предлагаемый пункт контракта перестраховщиков исключает претензии, связанные с войной, как для самолетов, так и для кораблей в Украине, России и Беларуси.