Hitachi Energy прекратила полностью свою деятельность в РФ, продав все российские активы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте Hitachi Energy .

Hitachi Energy объявила о выходе с российского рынка и сообщила о завершении продажи активов в России. Компания получила все необходимые договоры по выходу с рынка страны-агрессора.

Как отмечено в заявлении, компания планирует упорядоченную передачу, чтобы обеспечить плавный переход для всех заинтересованных сторон в соответствии с нормативными требованиями и международными санкциями.

"Новая компания будет передавать бизнес независимо в нескольких местах в России и сможет это делать с местным персоналом, работавшим в области электросетей в течение длительного времени. В дальнейшем вся деятельность Hitachi Energy, связанная с Россией, будет прекращена, а деловые отношения между Hitachi Energy и новой местной компанией будут осуществляться как между независимыми субъектами", - подчеркивается в заявлении.

Компания напоминает, что Hitachi Energy - СП японской Hitachi и шведско-швейцарской ABB - было создано в 2020 году на базе электросетевого бизнеса компании ABB. В конце 2022 года ABB завершила продажу своих акций СП, и Hitachi стала 100% владельцем компании.

"Hitachi Energy имеет подтвержденную историю и непревзойденную базу установленных систем более чем в 140 странах. Штаб-квартира компании расположена в Швейцарии. У нас работает около 40 тысяч человек в 90 странах, а объемы бизнеса составляют примерно 10 млрд долларов США", - отмечается в заявлении. .

В начале полномасштабного вторжения в Украину компания заявила, что останавливает всю производственную деятельность в России и прекращает экспорт в эту страну.