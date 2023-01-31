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Hitachi Energy прекратила полностью свою деятельность в РФ, продав все российские активы

Новина українською →
Япония, Вторник 31 января 2023 23:59
Hitachi Energy прекратила полностью свою деятельность в РФ, продав все российские активы Фото: Hitachi Energy ушла с российского рынка (скриншот: twitter.com/hitachienergy)
Автор: Татьяна Зарембо

Компания Hitachi Energy, 100% дочь Hitachi, объявила о завершении продаж своего российского бизнеса местному менеджменту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте Hitachi Energy.

Hitachi Energy объявила о выходе с российского рынка и сообщила о завершении продажи активов в России. Компания получила все необходимые договоры по выходу с рынка страны-агрессора.

Как отмечено в заявлении, компания планирует упорядоченную передачу, чтобы обеспечить плавный переход для всех заинтересованных сторон в соответствии с нормативными требованиями и международными санкциями.

"Новая компания будет передавать бизнес независимо в нескольких местах в России и сможет это делать с местным персоналом, работавшим в области электросетей в течение длительного времени. В дальнейшем вся деятельность Hitachi Energy, связанная с Россией, будет прекращена, а деловые отношения между Hitachi Energy и новой местной компанией будут осуществляться как между независимыми субъектами", - подчеркивается в заявлении.

Компания напоминает, что Hitachi Energy - СП японской Hitachi и шведско-швейцарской ABB - было создано в 2020 году на базе электросетевого бизнеса компании ABB. В конце 2022 года ABB завершила продажу своих акций СП, и Hitachi стала 100% владельцем компании.

"Hitachi Energy имеет подтвержденную историю и непревзойденную базу установленных систем более чем в 140 странах. Штаб-квартира компании расположена в Швейцарии. У нас работает около 40 тысяч человек в 90 странах, а объемы бизнеса составляют примерно 10 млрд долларов США", - отмечается в заявлении. .

В начале полномасштабного вторжения в Украину компания заявила, что останавливает всю производственную деятельность в России и прекращает экспорт в эту страну.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что НАТО и Япония будут укреплять отношения, поскольку вторжение России в Украину и ее растущее военное сотрудничество с Китаем создали самую напряженную обстановку в области безопасности со времен Второй мировой войны.

Напомним, что один из самых крупных банков США Goldman Sachs Group Inc. реструктуризировал свои активы в РФ и ушел с российского рынка вопреки запрету диктатора Путина и несмотря на убытки.

Кроме того, мы писали, что США и Япония ограничат экспорт Китаю оборудования для выпуска микрочипов.

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