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Страх йде: заразитися коронавірусом бояться менше половини українців

Київ, Середа 20 січня 2021 12:10
Страх йде: заразитися коронавірусом бояться менше половини українців
Фото: карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість вважають, що для них особисто СOVID-19 не представляє небезпеки

У середині січня 2021 року заразитися коронавірусною інфекцією особисто бояться 42% українців. Два місяці тому побоювалися СOVID-19 більшість українців - 59%.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в січні.

Також знизився страх того, що захворіють СOVID-19 рідні та близькі. З цього приводу турбуються 78% респондентів (у кінці листопада 2020 року - 87%).

Страх йде: заразитися коронавірусом бояться менше половини українців

За даними опитування, 16% респондентів вважають, що вже хворіли або хворіють COVID-19, ще 80% українців вважають, що не хворіли, а 4% не змогли відповісти на питання.

Страх йде: заразитися коронавірусом бояться менше половини українців

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 14-16 січня 2021 серед 1600 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,4%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", рішення Кабінету міністрів України посилити карантин з 8 по 24 січня 2021 року підтримують 51% українців. Протилежної думки дотримуються майже стільки ж - 46% громадян.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в середині січня 2021 року, лише 43% українців готові щепитися від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Не готові до такої вакцинації 52% громадян.

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