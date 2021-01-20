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Страх уходит: заразиться коронавирусом боятся меньше половины украинцев

Киев, Среда 20 января 2021 12:10
Страх уходит: заразиться коронавирусом боятся меньше половины украинцев
Фото: карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Большинство считают, что для них лично СOVID-19 не представляет опасности

В середине января 2021 года заразиться коронавирусной инфекцией лично боятся 42% украинцев. Два месяца назад опасались СOVID-19 большинство украинцев - 59%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в январе.

Также снизился страх того, что заболеют СOVID-19 родные и близкие. По этом поводу тревожатся 78% респондентов (в конце ноября 2020 года - 87%).

Страх уходит: заразиться коронавирусом боятся меньше половины украинцев

По данным опроса, 16% респондентов считают, что уже переболели или болеют COVID-19, еще 80% украинцев полагают, что не болели, а 4% затруднились ответить на вопрос.

Страх уходит: заразиться коронавирусом боятся меньше половины украинцев

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 14-16 января 2021 среди 1600 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,4%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", решение Кабинета министров Украины ужесточить карантин с 8 по 24 января 2021 года поддерживают 51% украинцев. Противоположного мнения придерживаются почти столько же - 46% граждан.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине января 2021 года только 43% украинцев готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Не готовы к такой вакцинации 52% граждан.

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