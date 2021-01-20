Більшість українців проти щеплення від СOVID навіть безкоштовною вакциною

Фото: вакцина (Віталій Носач, РБК-Україна)

Підтримка безкоштовної вакцинації значно впала

У середині січня 2021 року лише 43% українців готові робити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Не готові до такої вакцинації 52% громадян.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За останні два місяці підтримка безкоштовної вакцинації значно впала: у листопаді 2020 року безкоштовні щеплення підтримували 55% респондентів.

За умови, що вакцина буде доступна в аптеках, готові зробити щеплення 39% українців. Не готові до платної вакцинації 56% респондентів. Кількість тих, хто готовий щепитися платною вакциною дещо зросла (у листопаді було 35%).

Противників вакцинації відносно більше серед представників середньої вікової групи (30-49 років), жінок, жителів малих міст і тих, хто не боїться захворіти.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 14-16 січня 2021 серед 1600 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в кінці листопада 55% українців готові були особисто зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Не хотіли безкоштовно вакцинуватися 40% респондентів.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", рішення Кабінету міністрів України посилити карантин з 8 по 24 січня 2021 року підтримують 51% українців. Протилежної думки дотримуються майже стільки ж - 46% громадян.