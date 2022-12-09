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В Мелитополь приехал племянник Кадырова, чтобы "присматривать" за местными гауляйтерами

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Мелитополь, Пятница 09 декабря 2022 11:26
В Мелитополь приехал племянник Кадырова, чтобы "присматривать" за местными гауляйтерами Фото: в Мелитополь приехал племянник Кадырова (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В захваченный Мелитополь приехал племянник Кадырова. Он будет следить за местными гауляйтерами, которым оккупанты не доверяют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"Рашисты увеличивают свои группировки на территории южного региона оккупированной Запорожской области. Они заселяют как дома, так и квартиры. Также начинают приезжать новые гауляйтеры. Сейчас говорят, что на этой неделе приехал новый гастролер, являющийся племянником Кадырова и в городе обсуждают, что это очередной "смотритель" от Кадырова", - рассказал он.

По словам Федорова, племянник Кадырова связан с аграрной сферой и был министром аграрной политики в Чечне, потому не исключено, что он приехал грабить зерно у местных аграриев.

"Они раньше украли комбайны, а затем поставщик комбайнов увидел, что они в Чечне", - напомнил мэр.

По мнению Федорова, главная задача "смотрящего" - контролировать местных гауляйтеров.

"Привезли якобы "делиться опытом становления республики". Это значит: следить, чтобы деньги шли исключительно в правильный карман, грабить промышленность, кошмарить гражданское население. Но главная задача "смотрящего" - контролировать местных гауляйтеров. Потому что предателям даже захватчики не доверяют", - добавил он.

Как сообщалось, в Мелитополе газовики, которые пошли на сотрудничество с оккупантами, подключают газ к квартирам и домам. А между тем обыскивают жилье абонентов.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе российские войска с целью пополнения потерь планируют мобилизовать местных жителей.

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