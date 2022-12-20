Колонна россиян попала под обстрел у Чонгара

Ночью вторника, 20 декабря, на Крымском перешейке близ Чонгара колонна оккупантов попала под обстрел. Странные взрывы постоянно раздаются на самом полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Прячась в Крыму рашисты надеются, что до них не достанут наши силы обороны или их спасут их "надежные" ПВО. Однако факты говорят о другом. Чем ближе мы подступаем к врагу, тем меньше шансов у кафиров убежать. Тем более и Крымский мост ненадежно держится", - рассказал он.

По словам Федорова, освобождение Мелитополя сократит дистанцию между ВСУ и врагом настолько, что группировки "второй армии мира" в Крыму будут как на ладони.

"Итак, сегодня под прицелом тоненький перешеек. Завтра под контролем весь полуостров", - констатировал глава города.