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Столб дыма над складом Wildberries в Удмуртии виден из космоса: спутниковые снимки

22:45 30.07.2026 Чт
1 мин
Почти за две недели украинские военные поразили уже 13 складов компании
aimg Валерий Ульяненко
Столб дыма над складом Wildberries в Удмуртии виден из космоса: спутниковые снимки Фото: пожар после ударов дронов по складу Wildberries (Getty Images)
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Сегодня ночью украинские военные ударили по складу Wildberries в Сарапуле, в республике Удмуртия. Столб дыма после обстрела виден из космоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу "Радио Свобода".

Спутниковый снимок запечатлел густой столб дыма над складом Wildberries.

Отмечается, что он был сделан около полудня.

В целом Украина нанесла ущерб разного масштаба 13 складам этой компании, начиная с 18 июля.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на сегодня украинские дроны FP-1 поразили логистические хабы Wildberries в Пензе и в городе Сарапул Удмуртской республики.

Логистический комплекс в Пензе является одним из крупнейших хабов компании - его площадь составляет около 180 000 кв. м. Кроме того, сообщалось о пожаре после удара по складу Wildberries в Сарапуле.

Отметим, 29 июля Рязань оказалась под массированной атакой беспилотников. Целями ударов стали сортировочный центр компании Wildberries, а также местный нефтеперерабатывающий завод.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Wildberries рассматривает возможность переноса части своих логистических мощностей в Казахстан. На фоне атак украинских дронов компания срочно ищет новые складские помещения.

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