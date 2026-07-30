Столб дыма над складом Wildberries в Удмуртии виден из космоса: спутниковые снимки
Сегодня ночью украинские военные ударили по складу Wildberries в Сарапуле, в республике Удмуртия. Столб дыма после обстрела виден из космоса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу "Радио Свобода".
Спутниковый снимок запечатлел густой столб дыма над складом Wildberries.
Отмечается, что он был сделан около полудня.
В целом Украина нанесла ущерб разного масштаба 13 складам этой компании, начиная с 18 июля.
Что предшествовало
Напомним, в ночь на сегодня украинские дроны FP-1 поразили логистические хабы Wildberries в Пензе и в городе Сарапул Удмуртской республики.
Логистический комплекс в Пензе является одним из крупнейших хабов компании - его площадь составляет около 180 000 кв. м. Кроме того, сообщалось о пожаре после удара по складу Wildberries в Сарапуле.
Отметим, 29 июля Рязань оказалась под массированной атакой беспилотников. Целями ударов стали сортировочный центр компании Wildberries, а также местный нефтеперерабатывающий завод.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Wildberries рассматривает возможность переноса части своих логистических мощностей в Казахстан. На фоне атак украинских дронов компания срочно ищет новые складские помещения.