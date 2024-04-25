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Касается России. В НАТО назвали Китаю условие для хороших отношений с Западом

Берлин, Четверг 25 апреля 2024 22:58
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Касается России. В НАТО назвали Китаю условие для хороших отношений с Западом Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китай должен прекратить поддержку России в войне против Украины, если он хочет наладить отношения со странами Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на мероприятии в Берлине.

По словам генсека, помощь от Китая "жизненно важна" для того, чтобы Россия смогла продолжать войну против Украины. В прошлом году россияне импортировали около 90% микроэлектроники из Китая, которая используется в производстве ракет, танков и самолетов. Также КНР хочет предоставить РФ новые спутниковые возможности.

"Китай заявляет, что хочет хороших отношений с Западом. В то же время Пекин продолжает разжигать крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Они не могут делать и то, и другое", - подчеркнул Столтенберг.

При этом генсек призвал союзников не зависеть от Китая так, как ранее было с российским газом и нефтью.

Позиция Китая по войне России против Украины

Напомним, власти Китая неоднократно заявляли о том, что они занимают нейтральную позицию в вопросе войны России против Украины. При этом они отказались осуждать российское вторжение и продолжают вести с Москвой дипломатические и торговые отношения.

Несмотря на такие заявления о "нейтралитете", Пекин подозревают в помощи России для ведения войны. Еще в начале марта разведка США обвинила Китай в экономической помощи России и поддержке страны-агрессора в сфере безопасности.

Более детально о позиции Китая по войне в Украине можете узнать в материале РБК-Украина.

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