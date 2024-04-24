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Не касается консульств. МИД разъяснил решение Кабмина по паспортам мужчинам за рубежом

Украина, Среда 24 апреля 2024 22:19
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Не касается консульств. МИД разъяснил решение Кабмина по паспортам мужчинам за рубежом Фото: МИД разъяснил решение Кабмина по паспортам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В Министерстве иностранных дел Украины объяснили решение Кабинета министров относительно выдачи паспортов мужчинам от 18 до 60 лет, которые находятся за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.

Министерство отметило, что постановление Кабинета министров Украины № 443 от 23 апреля 2024 года об изменениях в порядке выдачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу касается документов, которые оформляются ГМС Украины по заявлениям, полученным ГП "Документ".

А значит порядок работы консульской службы МИД Украины остается без изменений.

Напомним, что на днях министерство временно ограничило консульства в предоставлении любых услуг для находящихся за рубежом военнообязанных мужчин. Детальнее о решении МИД можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что, по данным МИД, временные ограничения по работе консульств будут сняты 18 мая 2024 года.

В то же время, сегодня на правительственном портале было обнародовано постановление, согласно которому украинские мужчины с 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорта находясь за границей. Однако для некоторых категорий мужчин есть исключение.

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