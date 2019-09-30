У Ємені повстанці оголосили про перемогу над військами Саудівської Аравії

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Влада Саудівської Аравії поки не прокоментувала заяву

У Ємені повстанці шиїтського антиурядового руху Хуті оголосили про велику перемогу над військами Саудівської Аравії та коаліції, яку вона очолює. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Бойовики стверджують, що внаслідок їхнього нападу 28 вересня на південний регіон Наджран Саудівської Аравії вони знищили понад 200 саудівських військових і захопили близько двох тисяч полоненими, а також значну кількість бойової техніки.

У оприлюдненому ними відеозаписі показано бойові машини з саудівськими позначеннями, боєприпаси, а також полонених і тіла вбитих у саудівські військовій формі, кілька полонених визнають на камеру, що вони саудівські військові.

Влада Саудівської Аравії поки не прокоментувала заяву та відео бойовиків.

Коаліція на чолі з Саудівською Аравією воює проти єменського руху Хуті, підтримуваного Іраном, із 2015 року.

Нагадаємо, Арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією почала військову операцію на північ від єменського порту Ходейда у відповідь на атаку на нафтопереробні об’єкти Saudi Aramco, відповідальність за яку взяли на себе хусити.