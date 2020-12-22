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Прихильники Трампа проведуть його віртуальну "інавгурацію"

Автор: Артур Родивилов

Прихильники чинного президента США республіканця Дональда Трампа, незгодні з результатами виборів, організовують його віртуальну "інавгурацію". Вона пройде 20 січня 2021 року.

Сторінка з назвою "Друга церемонія інавгурації президента Дональда Трампа" створена в Facebook.

Наголошується, що захід заплановано на опівдні 20 січня. В цей же час має бути приведений до присяги новообраний президент США Джо Байден.

"Ми група приватних осіб чисельністю 325 тис., демонструють нашу підтримку президенту Дональду Трампу. Ми не маємо ніякого відношення до якої-небудь офіційної організації", - йдеться в описі сторінки.

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У свою чергу, соцмережа Facebook додала нагадування: "Джо Байден - обраний президент. Його інавгурація як 46-го президента США відбудеться 20 січня 2021 року".

14 грудня колегія вибірників затвердила результати голосування на виборах президента США, згідно з якими Джо Байден стане новим президентом США.

РБК-Україна писало, що Трамп не планує публічно визнавати поразку на виборах.

Також повідомлялося, що радник чинного президента Дональда Трампа Стівен Міллер заявив, що у спірних штатах проводиться альтернативне голосування вибірників, результати якого направлять в Конгрес.

Прогноз погоди
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