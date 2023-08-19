В России снова ноют из-за переговоров, Подоляк сомневается в адекватности Лаврова
В Российской Федерации в очередной раз ноют из-за отсутствия переговоров с Украиной. Соответствующие заявления вызывают сомнение в адекватности российского руководства.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
Очередное нытье
Как пишет российское издание "Интерфакс", министр иностранных дел страны-террориста Сергей Лавров поскулил из-за того, что в мире проводят многосторонние встречи без приглашения российских представителей во время которых обсуждают Формулу мира президента Владимира Зеленского.
В частности Лавров пожаловался и на то, что "любые доводы о необходимости учитывать жизненные интересы нашей страны (интересы страны-террориста, - ред.) сразу отвергают".
Сомнения в адекватности Лаврова
"Повторим для людей из параллельной реальности... Это Россия напала на суверенное государство. Это Россия ведет войну, пользуясь террористическими и геноцидными практиками. Россия желает переговоров о мире? Сначала нужно вывести войска с территории Украины", - пишет Подоляк.
Как отметил советник главы Офиса президента, подобные заявления вызывают сомнение в адекватности представителей российского руководства, в том же числе и Лаврова, которые ноют о том, что с ними не хотят говорить о мире.
"Ведь мир - это не война и убийства граждан другой страны", - добавил Подоляк.
Переговоры с Россией
В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.
Для возобновления переговоров Россия должна:
- полностью покинуть территорию Украины;
- сменить политическую элиту;
- признать военные преступления;
- выдать организаторов войны для трибунала.
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