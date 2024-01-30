Столтенберг встретится с союзниками Трампа для лоббирования финпомощи Украине

Издание отмечает, что в среду, 31 января, глава Альянса выступит с речью в The Heritage Foundation (Фонд "Наследие"), - консервативном аналитическом центре, тесно связанном с Трампом. Визит происходит в то время, когда экс-президент и его сторонники давят на республиканцев, чтобы те отклонили пакет помощи на сумму 111 млрд долларов, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню, из-за разногласий с Белым домом по борьбе с нелегальной миграцией на границе США с Мексикой.

"В The Heritage Foundation Столтенберга, вероятно, ждет скептически настроенная аудитория, которая выступает за то, чтобы Европа взяла на себя ведущую роль в поддержке Украины, в то время как США переключат свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион", - отмечается в публикации.

Повестка дня визита

Во вторник, 30 января, генсек НАТО посетит Конгресс, где встретится со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером демократического меньшинства в Палате Хакимом Джеффрисом, лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом и другими представителями обеих партий. Сенат может вскоре обнародовать соглашение пограничной политики. Однако некоторые члены Палаты представителей называют его "мертворожденным".

Позже на этой неделе Столтенберг отправится на ракетный завод Lockheed Martin в штате Алабама, где, вероятно, повторит аргумент президента Джо Байдена о том, что рабочие места в американском оборонном комплексе напрямую зависят от помощи США Киеву.

"Эти месседжи будут направлены на изоляционистское крыло Республиканской партии и законодателей, которые обсуждают затянувшийся на несколько месяцев запрос Байдена о помощи Украине. Ситуация в Украине остается сложной, поскольку Киев и Москва на данный момент, похоже, сами себя загнали в тупик, и ни одна из сторон не может собрать достаточно боевой силы, чтобы достичь значительных прорывов в этом вопросе", - пишет Politico.

Долгосрочная война и успехи Украины

Один из военных чиновников НАТО анонимно рассказал изданию, что Альянс не ожидает существенных сдвигов на линии фронта.

"Мы все согласны с тем, что контрнаступление Украины не принесло всех ожидаемых результатов. Однако это не означает, что Россия побеждает, несмотря на российскую пропаганду. Война на данном этапе является "долгосрочной", которая связана с демонстрацией американского лидерства, которое мы все поддерживаем и поощряем", - сказал чиновник.

В то же время, Столтенберг констатировал некоторые значительные успехи, о которых он доложит на этой неделе в качестве прелюдии к празднованию 75-й годовщины Альянса в Вашингтоне в июле.

В частности, генсек Альянса планирует рассказать о том, как страны НАТО увеличивают оборонное производство и пытаются заключить соглашения с украинскими производителями вооружений, чтобы начать восстановление потенциала Киева по производству собственного оружия - послание об уверенности в собственных силах, которое, несомненно, найдет поддержку сторонников в Вашингтоне.

"Кажется, существует большая заинтересованность как с украинской стороны, так и со стороны американской (оборонной) промышленности в том, что они могут сделать для того, чтобы работать с украинцами", - сказала в интервью Politico Мира Резник, глава Управления региональной безопасности и передачи вооружений Госдепартамента США.

"То, что я слышала от представителей промышленности, - это то, что они действительно поражены украинцами. Существуют реальные возможности благодаря тому, что украинцы смогли достичь, и идеи приспособить технологии к своей воле, - производить собственные беспилотники и модернизировать западные ракеты и ракеты на своих самолетах и пусковых установках советских времен", - отметила Резник.

Поддержка Украины со стороны НАТО

В понедельник, 29 января, Йенс Столтенберг провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Стороны обсудили помощь Украине, в частности критичность быстрого увеличения оборонного производства.

Недавно генсек Альянса заявил, что союзникам по НАТО и ЕС необходимо активизироваться перед второй годовщиной вторжения РФ в Украину и оказать больше помощи Киеву.

По данным Института изучения войны, недавние обстрелы инфраструктурных объектов на территории России являются результатом первых секретных разработок Украиной собственного оружия. В то же время для налаживания массового производства таких вооружений, особенно с привлечением современных западных технологий, Киеву необходимо решить ряд проблем.

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