Столтенберг сделал новое заявление о вступлении Украины в НАТО

"Я думаю, что все поняли, что стать членом в разгар войны не стоит в повестке дня. Вопрос в том, что произойдет, когда закончится война", - сказал он на мероприятии, организованном Немецким фондом Маршалла в Брюсселе.

Как пишет издание, ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский лично посетит следующий саммит НАТО в Вильнюсе в июле.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса, но сейчас следует обеспечить ее победу.

Позиция Украины по НАТО

Ранее президент Владимир Зеленский, заявил, Украина сделала все для того, чтобы ее заявка в НАТО была одобрена.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба был не менее категоричен, когда заявил, что Украина не видит и не хочет альтернативы членству в НАТО, поэтому ожидает от саммита в Вильнюсе "график вступления". В частности, как отмечала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, речь идет о четком алгоритме движения для вступления в Альянс.

Такую же позицию озвучил и глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. В комментарии РБК-Украина отметил, что Украина ожидает от Альянса четкого решения по приглашению на вступление.