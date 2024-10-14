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Столтенберг сделал новое заявление о помощи Украине и переговорам с РФ

Украина, Понедельник 14 октября 2024 10:45
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Столтенберг сделал новое заявление о помощи Украине и переговорам с РФ Фото: бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Только Украина должна решать, соглашаться на переговоры с РФ или нет. Главная задача партнеров - дальше помогать, чтобы сделать Украину как можно сильнее.

Такое мнение высказал бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Spiegel.

"Только Украина может решить, когда настал момент для серьезных переговоров или даже мирных переговоров и какие для этого предпосылки. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но окончание войны не обязательно принесет мир, потому что российская оккупация - это не мир", - считает он.

Задача, по его словам, состоит в том, чтобы прекратить войну, чтобы Украина могла выжить как суверенное и независимое государство.

"Путина надо убедить, что он не может достичь своих целей на поле боя. Чтобы достичь этого, мы должны оказывать большую поддержку Украине. У меня нет никаких иллюзий по этому поводу. Мы не сможем изменить Путина. Но я думаю, что мы можем изменить его расчет, если продолжим поддерживать Украину", - констатировал Столтенберг.

Заявления Столтенберга об Украине

1 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг покинул свой пост и передал исполнение обязанностей Марку Рютте. В дальнейшем Столтенберг будет возглавлять Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Об Украине он высказывается не в первый раз. Например, в середине сентября Столтенберг заявлял, что Россия на последних встречах с НАТО перед вторжением в Украину врала Альянсу. Российская сторона заявляла, что не намерена нападать.

Комментируя вступление Украины в НАТО, Столтенберг не исключал, что Украина может стать членом НАТО, несмотря на то, что некоторые ее территории останутся оккупированными. В случае Украины есть способы решить проблему применения статьи о коллективной безопасности.

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