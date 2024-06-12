ua en ru
Ср, 12 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Столтенберг заявил о необходимости обязательств НАТО передавать Украине военную помощь

Среда 12 июня 2024 21:14
UA EN RU
Столтенберг заявил о необходимости обязательств НАТО передавать Украине военную помощь Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина должна получить больше предсказуемости насчет военной помощи от стран НАТО. Этого можно достичь при помощи обязательств от Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Генсек выразил надежду, что до саммита НАТО в Вашингтоне удастся согласовать финансовые обязательства от стран Альянса насчет военной помощи Украине.

При этом он добавил, что вскоре Альянс должен заняться координацией военной помощи и тренировок украинских солдат. Эту работу должен будет возглавить командующий сил НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Тогда, по словам Столтенберга, координация помощи будет проходить на уровне всех стран НАТО, а не только США, как это происходит сейчас.

"И я думаю, что это один из примеров того, как мы, используя НАТО, можем иметь более надежные, более предполагаемые рамки, особенно в сочетании с обязательством тратить по меньшей мере 40 млрд евро (на помощь Украине каждый год - ред.). Это обеспечит нам более долгосрочную, более предсказуемую поддержку Украины", - добавил генсек.

Он рассказал, что ценит добровольные пожертвования со стороны стран-членов Альянса, но сейчас нужно больше предсказуемости и подотчетности, а также "более справедливое распределение бремя". Поскольку имели место случаи, когда страны НАТО анонсировали помощь, но поставки так и не происходили.

"И если мы превратим это (помощь Украине - ред.) не в добровольные взносы, а в обязательства НАТО, конечно, это будет более прочно и надежно. Я считаю, что более сильная роль НАТО поможет Украине получить предсказуемость, в которой она нуждается", - подчеркнул генсек.

По словам Столтенберга, когда Альянс заявит о готовности к долгосрочной войне, вырастет вероятность, что российский диктатор Владимир Путин осознает невозможность победить на поле боя. Он будет вынужден сесть за стол переговоров.

Что предшествовало

Напомним, еще 30 мая издание Reuters писало о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает союзников принять решение о выделении 40 млрд евро на помощь Украине каждый год.

Это необходимо, чтобы долгосрочно поддерживать текущий уровень помощи, который украинские военные получают от стран-членов Альянса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Йенс Столтенберг Помощь Украине Война в Украине
NEWS
Почему РФ ударила по Киеву после паузы и остается ли энергетика целью: мнение эксперта
Почему РФ ударила по Киеву после паузы и остается ли энергетика целью: мнение эксперта
DAILY
Разведчик ГУР из "Кабул-9": Мы достаем туда, где враг даже не ждет
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Разведчик ГУР из "Кабул-9": Мы достаем туда, где враг даже не ждет