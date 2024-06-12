Столтенберг заявил о необходимости обязательств НАТО передавать Украине военную помощь
Украина должна получить больше предсказуемости насчет военной помощи от стран НАТО. Этого можно достичь при помощи обязательств от Альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Генсек выразил надежду, что до саммита НАТО в Вашингтоне удастся согласовать финансовые обязательства от стран Альянса насчет военной помощи Украине.
При этом он добавил, что вскоре Альянс должен заняться координацией военной помощи и тренировок украинских солдат. Эту работу должен будет возглавить командующий сил НАТО в Европе Кристофер Каволи.
Тогда, по словам Столтенберга, координация помощи будет проходить на уровне всех стран НАТО, а не только США, как это происходит сейчас.
"И я думаю, что это один из примеров того, как мы, используя НАТО, можем иметь более надежные, более предполагаемые рамки, особенно в сочетании с обязательством тратить по меньшей мере 40 млрд евро (на помощь Украине каждый год - ред.). Это обеспечит нам более долгосрочную, более предсказуемую поддержку Украины", - добавил генсек.
Он рассказал, что ценит добровольные пожертвования со стороны стран-членов Альянса, но сейчас нужно больше предсказуемости и подотчетности, а также "более справедливое распределение бремя". Поскольку имели место случаи, когда страны НАТО анонсировали помощь, но поставки так и не происходили.
"И если мы превратим это (помощь Украине - ред.) не в добровольные взносы, а в обязательства НАТО, конечно, это будет более прочно и надежно. Я считаю, что более сильная роль НАТО поможет Украине получить предсказуемость, в которой она нуждается", - подчеркнул генсек.
По словам Столтенберга, когда Альянс заявит о готовности к долгосрочной войне, вырастет вероятность, что российский диктатор Владимир Путин осознает невозможность победить на поле боя. Он будет вынужден сесть за стол переговоров.
Что предшествовало
Напомним, еще 30 мая издание Reuters писало о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает союзников принять решение о выделении 40 млрд евро на помощь Украине каждый год.
Это необходимо, чтобы долгосрочно поддерживать текущий уровень помощи, который украинские военные получают от стран-членов Альянса.
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