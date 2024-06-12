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Столтенберг заявив про необхідність зобов'язань НАТО передавати Україні військову допомогу

Середа 12 червня 2024 21:14
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Столтенберг заявив про необхідність зобов'язань НАТО передавати Україні військову допомогу Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна має отримати більше передбачуваності щодо військової допомоги від країн НАТО. Це можна досягти за допомогою зобов'язань від Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Генсек висловив сподівання, що до саміту НАТО у Вашингтоні вдасться погодити фінансові зобов'язання країн Альянсу щодо військової допомоги Україні.

При цьому він додав, що незабаром Альянс має зайнятися координацією військової допомоги та тренувань українських солдатів. Цю роботу має очолити командувач сил НАТО у Європі Крістофер Каволі.

Тоді, за словами Столтенберга, координація допомоги проходитиме на рівні всіх країн НАТО, а не лише США, як це відбувається зараз.

"І я думаю, що це один із прикладів того, як ми, використовуючи НАТО, можемо мати більш надійні, більш передбачувані рамки, особливо у поєднанні із зобов'язанням витрачати щонайменше 40 млрд євро (на допомогу Україні щороку - ред.). Це забезпечить нам більш довготривалу, більш передбачувану підтримку України", - додав генсек.

Він розповів, що цінує добровільні пожертвування з боку країн-членів Альянсу, але зараз потрібно більше передбачуваності та підзвітності, а також "більш справедливий розподіл тягару". Оскільки були випадки, коли країни НАТО анонсували допомогу, але постачання так і не відбувалося.

"І якщо ми перетворимо це (допомогу Україні - ред.) не на добровільні внески, а на зобов'язання НАТО, звичайно, це буде більш міцно і надійно. Я вважаю, що більш сильна роль НАТО допоможе Україні отримати передбачуваність, якої вона потребує", - підкреслив генсек.

За словами Столтенберга, коли Альянс заявить про готовність до довгострокової війни, зросте ймовірність того, що російський диктатор Володимир Путін усвідомить неможливість перемогти на полі бою. Він буде змушений сісти за стіл переговорів.

Що передувало

Нагадаємо, ще 30 травня видання Reuters писало про те, що генсек НАТО Єнс Столтенберг закликає союзників ухвалити рішення про виділення 40 млрд євро на допомогу Україні щороку.

Це необхідно, щоб довгостроково підтримувати поточний рівень допомоги, який отримують українські військові від країн-членів Альянсу.

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НАТО Єнс Столтенберг Допомога Україні Війна в Україні
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