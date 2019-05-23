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Болтон закликав кинути виклик зростанню військового впливу РФ в Арктиці

Новини » Політика    23.05.2019 - 00:15
Болтон закликав кинути виклик зростанню військового впливу РФ в Арктиці
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Болтон заявив про плани замінити старіючий американський флот льодоколів

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, виступаючи перед випускниками Академії берегової охорони в Нью-Лондоні в штаті Коннектикут, заявив, що вони допоможуть прокласти шлях до відновлення американського лідерства в Арктиці". Про це пише РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Болтон відзначив зростаючий вплив РФ в Арктиці, а також незаконне домагання Китаю в регіоні.

"Ви допоможете Сполученим Штатам кинути виклик зростаючому російському військовому впливу в Арктиці і виступити проти незаконної претензії Китаю на "біляарктичний статус", - заявив радник Трампа.

Під час виступу Болтон також повідомив, що з допомогою американської програми Polar Security Cutter вдасться замінити старіючий флот криголамів берегової охорони США. Ця програма, наголосив радник, "прокладе шлях до відновлення американського лідерства в Арктиці, яким надто довго нехтували".

"Сполучені Штати - це арктична нація з стійкими національними інтересами в регіоні. Як і наші арктичні союзники та партнери, ми хочемо, щоб Крайній Північ був регіоном низької напруженості", - додав Болтон.

Раніше головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скаппаротти заявив, що США готові стримувати Росію в Арктиці.

РБК-Україна писало, що з доповіді, який випустило Міністерство оборони США, випливає, що посилення активності Китаю в Арктиці може призвести до наростання військової загрози в регіоні.

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Новини України Джон БолтонАрктика
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